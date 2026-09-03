Мостового не выгоняли из "Зенита" за отношения с дочерью Семака

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, прокомментировала информацию «Mash на спорте» о том, что игрока клуба Андрея Мостового выгнали из команды за отношения с дочерью Сергея Семака Майей.
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