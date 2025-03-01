В России вступил в силу самозапрет на кредиты и займы

Минцифры РФ заявил о начале работы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) сервиса по самозапрету на кредиты и займы, который призван помочь гражданам защититься от мошенников.
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