Почему женщины хотели равенства, а теперь жалуются, что им тяжело всё тянуть в одиночку?

Кот Рыжый

Самое интересное в том, что парень и девушка, только-только начали встречаться, у них ни чего ещё не было и возможно даже не предвидется, А ДЕВУШКА УЖЕ ГОТОВА ПРИНИМАТЬ ПОДАРКИ ! ИЛИ КУШАТЬ В РЕСТОРАНЕ ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ! Парадокс? Безусловно! Кончились времена халявы! А если ты пошла в ресторан, то вечером будешь раздвигать ноги!!! Вот такой =бартер=! Максимум, на что она может рассчитывать, это если парень придёт на свидание с цветочком! Это- своего рода вежливость и ни чего более! Ни кто не обязан тебя вести в престижный кабак и поить и кормить от пуза! Но, увы и ах! Почему то почти все девицы именно этого и ждут от свидания! Вот интересно, КТО ИМ ВБИЛ В ГОЛОВУ ПОДОБНУЮ ЕРЕСЬ? Я свою будущую жену, в первые свидания, два раза водил в кабак, она упорно платила за себя! --Почему?! Она просто ответила:--Я ЕЩЁ НЕ ГОТОВА К БЛИЗКИМ ОТНОШЕНИЯМ! Кратко и по делу! И вот только когда мы уже стали с ней близки, я оплачивал ресторан! А что видим сейчас?! ДА ПРОСТО ЖЕЛАНИЕ ПОЖРАТЬ НА ХАЛЯВУ, НА ПЕРВОМ ЖЕ СВИДАНИИ! Но уже дураков всё меньше. И просто так парни уже не будут платить, потому как =РАВНОПРАВИЕ=!!!.....😜