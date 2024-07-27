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Военные новости ★ спецоперация

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Украина разместила авиацию на аэродромах третьих стран, рассчитывая

Украина разместила авиацию на аэродромах третьих стран, рассчитывая, что ВС РФ не будут их атаковать, считает источник Украинские военные размещают свою авиацию на аэродромах третьих стран, рассчитывая, что российские войска не будут их атаковать.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Если наш гарант сказал что будут наносить удары в ответ на их удары по России сих аэродромов то надо держать слово ведь мы не знаем кто сидит за штурвалом самолета если они будут гундосить что это не они то мы в ответ тоже скажем что это не русские ахохлы. На наших самолетах которые против фашистов наемники одним словом просто они взлетают с наших аэродромов как и хохлы с их аэродромов вобщем под драка косить ну если без юмора то неменьжоваца дать достойный ответ они только силу признают
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