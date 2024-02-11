Цены бьют рекорды: почему дорожают авто и стоит ли ждать падения цен на авторынке в 2024 году Алиса БронскаяПо данным специалистов, в 2023 году цены на автомобили выросли на почти 25%, а средняя цена приблизилась к отметке в 3 миллиона рублей.