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«Реал» и «ПСЖ» – фавориты общего этапа ЛЧ. «Ливерпуль» – 6-й, «Ман Сити» – 7-й, «МЮ» – 9-й у букмекеров

Букмекеры обновили котировки на победителя общего этапа Лиги чемпионов. Главными претендентами на первое место котируются «Реал» и «ПСЖ».

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