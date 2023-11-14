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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Система СКА и система «Ак Барса» – они совершенно разные. Каждая система имеет право на существование»

СКА одержал победу со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Вас не удивляет, что «Ак Барс», который имеет почти такой же сильный состав, настолько слаб на вашем фоне? – Не хочу комментировать соперников.

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