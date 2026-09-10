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Царьград

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"Нам прикольно убивать": Даже в Киеве не поверили ушам после слов Карася*

"Нам прикольно убивать": Даже в Киеве не поверили ушам после слов Карася*

Украинский нацист Евгений Карась* разоткровенничался и выдал чудовищную правду о ВСУ. По его словам, Запад даёт Киеву оружие не потому, что украинцы такие хорошие, а потом что они единственные, кто может выполнять задачи западников.

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