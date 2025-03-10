Трамп поставил ультиматум главам крупных фармкомпаний, требуя перенести производство в США

Президент США Дональд Трамп встретился с представителями крупных фармацевтических компаний и предупредил, что они столкнутся с пошлинами, если не перенесут производство в Соединенные Штаты, сообщает ТАСС со ссылкой на источники агентства Bloomberg.
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