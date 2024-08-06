В ЯНАО мальчик отравился жидкостью для розжига

В Ямало-Ненецком автономном округе врачи спасли мальчика, отравившегося жидкостью для розжига. Об этом во вторник, шестого августа, проинформировала пресс-служба Ноябрьской центральной городской больницы.
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