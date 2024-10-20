Накануне Дня работников дорожного хозяйства наши сотрудники были отмечены за вклад в развитие отрасли!На торжественной церемонии в Доме Профсоюзов коллегам вручили Почетные грамоты от Министерства транспорта Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог" и ГУП РК "Крымавтодор".
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