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Верховный суд Украины отказал Порошенко в иске к Зеленскому

Верховный суд Украины отказал Порошенко в иске к Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл в Верховном суде нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому по делу, в котором он требовал у последнего обнародовать данные СБУ о его деловых связях с экс-депутатом Рады Виктором Медведчуком.

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