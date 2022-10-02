Верховный суд Украины отказал Порошенко в иске к Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл в Верховном суде нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому по делу, в котором он требовал у последнего обнародовать данные СБУ о его деловых связях с экс-депутатом Рады Виктором Медведчуком.