Облапошить Россию и армянских фермеров. Зачем Пашинян поехал в Екатеринбург

Айнур Курманов. Никол Пашинян впервые посетил Россию после состоявшихся в июне выборов. Визит проходил на фоне новых арестов и преследований оппозиции – в Ереване идёт зачистка политического поля от сил, ориентирующихся на Москву.
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