Ученые научились удалять более 98% нанопластика из воды

Решение, как удалить из воды нанопластик, размер которого намного меньше диаметра среднего человеческого волоса и абсолютно невидим невооруженным глазом, нашли ученые из Университета Миссури, 13 августа сообщает информационный портал научных новостей Phys.
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