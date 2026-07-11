Вы заметили? На улице наконец стало прохладнее. Но похолодание будет недолгим. Уже завтра синоптики снова обещают до +31°.
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Вы заметили? На улице наконец стало прохладнее. Но похолодание будет недолгим. Уже завтра синоптики снова обещают до +31°.
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