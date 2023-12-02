Эксперт по энергетике выявил лицемерие США по поводу климатической повестки

Проходящий в Дубае климатический саммит COP28 под эгидой ООН уже омрачен несколькими скандалами. С трибуны международного форума проповедуется отказ от ископаемого топлива и безуглеродное будущее планеты, в то время как глава заседания и по совместительству нефтяной барон Арабских Эмиратов за кулисами обговаривает новые сделки с клиентами.