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Иллюзорные галактики и созвездия из бензина и масла на асфальте

Иллюзорные галактики и созвездия из бензина и масла на асфальте

Финский фотограф Юха Танхуа (Juha Tanhua) снял необычную серию «космических фотографий». Астрофотографические изображения звезд, галактик и туманностей, на самом деле представляют собой лужи бензина и масла на асфальте автостоянок.

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