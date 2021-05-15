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Очередной жених Азизы и испанский стыд на федеральном канале. "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Очередной жених Азизы и испанский стыд на федеральном канале. "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сколько я себя помню (а это почти 29 лет), столько же Азиза собирается замуж. И 14 мая на канале Россия-1 вышла программа "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, где неугомонная холостячка в очередной раз представляет обществу своего нового жениха.

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Anna Kadaner (Горелик)
Малаховский передачи стали просто пошлостью и грязью. Пора его убирать, пока он не сравнится с Домом2
Наталья Николаева
У него, поди командиры-редакторы есть и гендиректор России. Что заказывают- то и показывают. Малахов просто журналист. Можно подумать, что Скобеева там краше или г@вномет Соловьев. ТВ деградирует по всем каналам, 1 канал такое же дерьмо заказное кажет.
Наталья Николаева
Вообще то все вопросы к генеральным продюсерам- на что деньги налогоплательщиков уходят? На ДНК для актёров с низкой социальной ответственностью? Или на вороваек при престарелых актерах? Или ещё какая потреба у широкой публики телезрителей есть?

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