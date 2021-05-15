Очередной жених Азизы и испанский стыд на федеральном канале. "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сколько я себя помню (а это почти 29 лет), столько же Азиза собирается замуж. И 14 мая на канале Россия-1 вышла программа "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, где неугомонная холостячка в очередной раз представляет обществу своего нового жениха.