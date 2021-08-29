ФСБ раскрыла имена украинцев, которые руководили казнями во время войны

Стали известны имена руководителей казнями мирного населения во время Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) по Орловской области в рамках проекта «Без срока давности».
Стали известны имена руководителей казнями мирного населения во время Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) по Орловской области в рамках проекта «Без срока давности».
Свежие комментарии