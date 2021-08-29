Вечерняя Москва

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ФСБ раскрыла имена украинцев, которые руководили казнями во время войны

ФСБ раскрыла имена украинцев, которые руководили казнями во время войны

Стали известны имена руководителей казнями мирного населения во время Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) по Орловской области в рамках проекта «Без срока давности».

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