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Регионы России

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Мальдивы возглавили мировой рейтинг романтических направлений для пар

Мальдивы возглавили мировой рейтинг романтических направлений для пар

Согласно результатам масштабного социологического исследования «Maldives Visitor Survey», проведённого Министерством туризма и гражданской авиации Мальдивской Республики, абсолютное большинство туристов выбирают для отдыха формат строго вдвоём с партнёром.

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