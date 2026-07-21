Мальдивы возглавили мировой рейтинг романтических направлений для пар

Согласно результатам масштабного социологического исследования «Maldives Visitor Survey», проведённого Министерством туризма и гражданской авиации Мальдивской Республики, абсолютное большинство туристов выбирают для отдыха формат строго вдвоём с партнёром.
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