Полмиллиона за шиномонтаж: какие вакансии открыты в Забайкалье и что это говорит о рынке труда

Специалисты Авито Работы проанализировали данные платформы по Забайкальскому краю и представили список самых высокооплачиваемых вакансий.
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