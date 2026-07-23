Из чего складывается настоящий премиум: личный взгляд на алюминиевые окна Schüco

Когда я начинаю разговор о выборе остекления для дома, то почти всегда сталкиваюсь с одним и тем же стереотипом: многие уверены, что «премиум» — это лишь красивая вывеска и маркетинговая наценка за бренд.
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