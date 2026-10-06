В Можге впервые проходят Всероссийские студенческие соревнования по кёрлингу

Можга. Удмуртия. Всероссийские студенческие соревнования по кёрлингу впервые проходят в Можге (0+). Об этом сообщается в соцсетях Ледовой арены «Можга».
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