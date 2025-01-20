Молодые мамы из Тулы жалуются, что в поликлиниках нет вакцины от пневмококков

Молодые мамы из Тулы массово жалуются на отсутствие в поликлиниках вакцины от пневмококков Превенар. Обсуждают проблему тулячки не только в "мамских чатах", но и обращаются за помощью в специализированный телеграм-чат "Тула.
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