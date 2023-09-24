Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Грант Уильямс: «Всегда буду высоко отзываться об Име Удоке, потому что он изменил мою карьеру. Он изменил мое отношение к себе и даже к своей игре»

Форвард «Далласа» Грант Уильямс рассказал, почему игроки «Бостона» так полюбили главного тренера Име Удоку за один полноценный сезон его работы в команде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх