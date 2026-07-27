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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колби Ковингтон будет защищать пояс чемпиона RAF в схватке с Белалом Мухаммадом 20 сентября

Колби Ковингтон и Белал Мухаммад проведут борцовскую схватку 20 сентября на турнире RAF 13 в майами.

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