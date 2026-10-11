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Axios: Трамп очень зол на Зеленского

Axios: Трамп очень зол на Зеленского

REUTERS/Elizabeth Frantz Президент США Дональд Трамп невероятно зол на главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что тот воспринимает американскую помощь как должное.

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