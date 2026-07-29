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Военный аналитик Джерелиевский: встреча Трампа и Зеленского была формальной

Военный аналитик Джерелиевский: встреча Трампа и Зеленского была формальной

Военный эксперт, политолог, аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооружённых сил России» Борис Джерелиевский выразил мнение, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским носила протокольный характер и не принесла значимых результатов.

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