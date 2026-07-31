F-35 Stealth Jet Suffers "Mishap" At San Diego Airbase A US Marine Corps F-35B assigned to the 3rd Marine Aircraft Wing suffered a "mishap" at MCAS Miramar in San Diego earlier today, according to Fox News.
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