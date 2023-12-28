Российские провайдеры начали поднимать цены на интернет

С 1 января 2024 один из крупнейших российских провайдеров интернета “ЭР-Телеком Холдинг” (ДОМ.РУ) повысит стоимость домашнего интернета и ТВ, телефонии, видеонаблюдения примерно на 15%, сообщают “Известия”.
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