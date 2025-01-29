Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Приезжая из Казахстана и недвижимость в Подмосковье: Квартиры – только вершина айсберга

Приезжая из Казахстана и недвижимость в Подмосковье: Квартиры – только вершина айсберга

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
На лицо проникновение криминальных структур из ближнего зарубежья во властные структуры российских регионов. Тут от своего ворья покоя нет да ещё набежали пришлые воры. Как-то странно ведёт себя это государство национальной безопасности. 🤣😂
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6 час.
Юрий Белов
Всех присосавшихся к бюджету *гостей* вместе с покровителями - ВЫСЛАТЬ НАХ ИЗ СТРАНЫ !
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5 час.
Александр Зиборов
Нельзя дарить государственные квартиры представителям тех республик, в которых орали &quot;Чемодан - Вокзал - Россия&quot;. За это по сей день никто не наказан, ни один человек?! Хотя в результате этого много миллионов русскоязычных вынуждены были уехать, бросив свои квартиры. Многие из них, как и россияне, живут в коммуналках, общежитиях или в клетушках. Не тем чиновники делают царские подарки – квартиры. Похоже на цинизм и откровенное глумление...
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3 час.
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