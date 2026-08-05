В Алтайском крае утвердили стандарт транспортного обслуживания до 2030 года

Документ фиксирует целевые показатели по автобусным маршрутам, онлайн‑отслеживанию, доступности для инвалидов и другим параметрам Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 3 августа подписал постановление об утверждении регионального стандарта транспортного обслуживания населения на 2026–2030 годы, пишет "Банкфакс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии