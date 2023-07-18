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Ирина Алексеева 15 октября подерется с Мелиссой Диксон

В ночь на 15 октября состоится турнир UFC Fight Night. В предварительном карде пройдет поединок в легчайшем весе между Ириной Алексеевой и Мелиссой Диксон.

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