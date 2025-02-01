Патрик Миллер признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам января

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам января. В январе «Локомотив-Кубань» одержал 4 победы в 6 матчах, а Миллер внес весомый вклад в важные выездные виктории в противостоянии с лидерами чемпионата ЦСКА (106:104) и «Зенитом» (117:98).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии