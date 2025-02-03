Производители в ЕС призвали повысить пошлины на удобрения из России

Европейские производители удобрений требуют повысить пошлины на импорт российской продукции. Они жалуются на то, что из-за высоких цен на газ, используемый в производстве удобрений, им сложно конкурировать с дешевым российским импортом.
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