Нет детей — плати налог. Нелепица из Госдумы или вынужденная мера? Давайте разбираться

Юрий Ded

Тут многие забыли простую истину - = и будишь ты добывать хлеб свой в поте лица своего = Так было так есть и так будет всегда . И не один строй и не одна власть некогда не обещала некого кормить за просто так да гробовой доски . и любителям вспоминать СССР - пенсия людей в селах редко когда привышала 16 рублей а в среднем 12- 15 . Тех самых людей которые поили и кормили страну . Желающие попробуйте опровергнуть .