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Нет детей — плати налог. Нелепица из Госдумы или вынужденная мера? Давайте разбираться

Нет детей — плати налог. Нелепица из Госдумы или вынужденная мера? Давайте разбираться

Две квартиры, две семьи. В одной подрастает трое детей, за которыми глаз да глаз. В другой мужчина и женщина живут для себя, без потомства.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
детонька, пенсионного фонда давно уж нет - спроси у мамки
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3 час.
alik3456 Джексон
А ты доживи до пенсии, тогда узнаешь , если доживёшь...
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2 час.
Юрий Ded
Тут многие забыли простую истину - = и будишь ты добывать хлеб свой в поте лица своего = Так было так есть и так будет всегда . И не один строй и не одна власть некогда не обещала некого кормить за просто так да гробовой доски . и любителям вспоминать СССР - пенсия людей в селах редко когда привышала 16 рублей  а в среднем 12- 15 . Тех самых людей которые поили и кормили страну . Желающие попробуйте опровергнуть .
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1 час.

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