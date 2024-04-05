Архив: НАТО в 1992 году говорили о невмешательстве в дела России и СНГ

Соболев Валентин/Фотохроника ТАС Архив национальной безопасности США обнародовал архивные данные, согласно которым в 1992 году, после распада СССР, члены НАТО заверили Москву, что не станут вмешиваться в дела России и СНГ.
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