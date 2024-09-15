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Закон, порядок, государство

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В Ростове-на-Дону провели чемпионат 150 гвардейской мотострелковой дивизии ЮВО по самбо, посвященный памяти погибших воинов

В Ростове-на-Дону провели чемпионат 150 гвардейской мотострелковой дивизии ЮВО по самбо, посвященный памяти погибших воинов

На чемпионате была организована выставка современного вооружения и экипировки Вооруженных Сил Российской Федерации и проводились мастер классы по тактической медицине и управлению квадрокоптером.

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