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Ничего не ел и не мог пить даже воду: умер актер «Улиц разбитых фонарей» Сергей Гавлич

Ничего не ел и не мог пить даже воду: умер актер «Улиц разбитых фонарей» Сергей Гавлич

Ничего не ел и не мог пить даже воду: умер актер «Улиц разбитых фонарей» Сергей Гавлич Юлия СоколоваПрощание с выдающимся российским актером Сергеем Гавличем, скончавшимся 31 декабря, оказалось тяжелым испытанием для его родных, особенно для близкой сестры артиста, которая была с ним до последнего момента.

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