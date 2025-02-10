Д. Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе В. Путина и Д. Трампа

Москва, 9 февраля /Синьхуа/ -- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье не подтвердил и не опроверг информацию о телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
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