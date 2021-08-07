В Хабаровском крае ввели режим ЧС

Правительство Хабаровского края объявило о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах в связи с повышением уровня воды в Амуре.