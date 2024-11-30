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Закон, порядок, государство

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В воинских частях ВВО в Забайкальском крае завершена подготовка к зимнему периоду обучения

В воинских частях ВВО в Забайкальском крае завершена подготовка к зимнему периоду обучения

Особое внимание при подготовке к новому периоду обучения уделялось приему и вводу в строй молодого пополнения осеннего 2024 года призыва.

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