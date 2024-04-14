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Петербургский дневник

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Ректор Института русского языка Наталья Трухановская считает, что нужно изменить экзамен для трудовых мигрантов

Ректор Института русского языка Наталья Трухановская считает, что нужно изменить экзамен для трудовых мигрантов

Они должны понимать русскую речь и уметь изложить свои мысли Экзамен для приезжающих в Россию трудовых мигрантов нужно изменить, уверена ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская.

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