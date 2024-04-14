Ректор Института русского языка Наталья Трухановская считает, что нужно изменить экзамен для трудовых мигрантов

Они должны понимать русскую речь и уметь изложить свои мысли Экзамен для приезжающих в Россию трудовых мигрантов нужно изменить, уверена ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская.
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