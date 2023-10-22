Три истребителя МиГ-29 и фронтовой бомбардировщик Су-24 ВСУ сбила российская ПВО за сутки - Минобороны

Воздушные силы ВСУ продолжают терять боевую авиацию, если за прошлые сутки наши уничтожили пять летающих украинских машин, то за эти сутки еще четыре.
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