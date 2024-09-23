Волочкова озвучила возможную причину пожара в ее любимой бане

Артистка хорошо знакома с владельцем комплекса. Анастасия Волочкова соцсетиАнастасия Волочкова высказалась о пожаре, который произошел в бане комплекса «Место силы» в Московской области, и назвала возможную причину инцидента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии