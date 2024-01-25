Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Небоевые потери

Небоевые потери

Официальный Киев не спешит брать на себя ответственность за гибель украинских пленных «Около 11:00 по московскому времени при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области.

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