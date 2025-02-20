Глава Екатеринбурга встретился с жителями Академического

В Екатеринбурге состоялась встреча главы города Алексея Орлова с инициативной группой жителей Академического района, посвящённая ситуации вокруг зелёной зоны в микрорайоне КраснолесьеВ Екатеринбурге состоялась встреча главы города Алексея Орлова с инициативной группой жителей Академического района, посвящённая ситуации вокруг зелёной зоны в микрорайоне Краснолесье.
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