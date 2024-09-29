Директор школы № 7 в Калининграде предложила детям учить узбекский язык

Житель Калининграда пожаловался в «Русскую общину» на директора школы № 7. Женщина посоветовала родителям и классному руководителю одного из классов выучить узбекский язык из-за большого количества поступивших детей мигрантов.
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