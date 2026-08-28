В Уфе директор школы привлечен к ответственности за отказ в приеме в 10-й класс

В Уфе директор школы привлечен к ответственности за отказ в приеме ученика в 10-й класс. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
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