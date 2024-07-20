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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нас ждет смена чемпиона. Кто бросит вызов «Зениту»? «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». «Спартак» с «Локомотивом» могут дать бой». Афанасьев об РПЛ

«Нас ждет смена чемпиона. Кто бросит вызов «Зениту»? «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». «Спартак» с «Локомотивом» могут дать бой». Афанасьев об РПЛ

«Если судить по игре за Суперкубок, то «Зенит» смотрится очень хорошо. Но это всего лишь одна игра, а чемпионат — длинная дистанция.

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